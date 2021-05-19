Yeniçağ yazarı: Erdoğan çok geç kaldı!

Yeniçağ yazarı Evren Devrim Zelyut, Merkez Bankası’nın Mart 2021’e ait kısa vadeli dış borç rakamlarına ilişkin açıklamasını hatırlattığı yazısında, “Özel sektörün borcu dağları delmiş, gitmiş… Merkez Bankamızın kasasında en az kısa vadeli dış borç rakamı kadar yani 180 milyar dolar bir rezerv olsaydı korkmaya gerek yoktu. Ancak rezervin -60 milyar dolar olduğu ülkemizde 185 milyar dolar borç uykuları kaçırır” diye yazdı.

“Bu rakamın üstüne bir de cari açığı koyarsanız 200 milyar dolardan fazla paraya ihtiyaç var. Nereden bulunacak bu para? Özel sektörün hali yukarıda peki esnaf?” diye soran Zelyut, “Erdoğan ve AKP çok geç kaldı… Elitlere aşı yaptırıp, salgında ölen ölür kalan sağlar bizimdir diye belirledikleri politikanın kendilerini yüzde 20’lere düşürdüğünü gördüler. Peki 3-5 binlik hibeler piyasayı canlandırır mı? Esnafı düze çıkartır mı? AKP tekrar oy kazanır mı? Cevap: Koca bir HAYIR!" ifadelerini kullandı.

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