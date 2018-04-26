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Yeniçağ yazarı: Erdoğan, Arınç'a başkan yardımcılığı teklif etti

"Davutoğlu önce Erdoğan'la sonra Gül'le görüştü.

26 Nisan 2018 16:39

Yeniçağ gazetesi Ankara temsilcisi Ahmet Takan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç arasındaki görüşmede bir 'başkan yardımcılığı' konusunun geçtiğini iddia etti. Takan'ın aktardığına göre Erdoğan, Arınç'a 'Birlikte çalışabiliriz' diyerek başkan yardımcılığı teklif etti.

Takan, "Muhalefette çatlak ve sürekli bir itiş kakış görüntüsü var, koltuk kavgası var algısı yaratmak isteyenler için bulunmaz fırsat oldu. R. Erdoğan da, "keşke muhalefetin ortak adayı Abdullah Gül olsa da çok yorulmadan şu seçimleri kazansam" diye içinden geçirirken önüne gelen altın değerindeki  pası gole çevirebilmek için hiç vakit kaybetmedi" dedi.

Takan, "Abdullah Gül'e karşı etrafını güçlendiriyor" algısını yayarak küskün olduğu, damadı FETÖ'cülükten içeri alınan Bülent Arınç'ı huzura çağırdı. Böylece, barış sinyalleri verilen malum çevrelere de güzel(!) kamuflajlı mesaj oldu" yorumunda bulundu. 

Takan şöyle devam etti: 

"Aslında bilinmiyordu ki, Arınç'tan birkaç gün önce Başbakanlıktan azlettiği Ahmet Davutoğlu ile de sarayda görüşmüştü. Medya manipülasyonlarından dolayı Davutoğlu, sadece Gül ile görüşmüş olarak biliniyordu. Gerçek olan ise Davutoğlu'nun önce Erdoğan'a ardından Gül'e gittiğiydi. Bilinmeyen Erdoğan- Davutoğlu görüşmesinden çok az bilgi sızdı.

Kısaca özetlemek gerekirse, Davutoğlu, milletvekilliği istemiyor ama gönlünden geçen Başkan Yardımcılığı, olmazsa Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığına fit. Bülent Arınç, Erdoğan ile görüşmesinden sonra "Ak Partiliyim. Benim partim burası" diyerek tavrını net koydu. Arınç'ın yakın çevresinden edindiğim bilgilere göre, Erdoğan ile görüşmenin önemli bir bölümü Abdullah Gül ile birlikte diğer adayların değerlendirilmesine ayrıldı. Gelecek planlamaları yapıldı. Erdoğan, Arınç'a "birlikte çalışabiliriz" diyerek ima yolu ile Başkan Yardımcılığı teklif etti. Kaynağımın anlattığı şöyle;"Bülent Bey, aktif siyaseti milletvekilliği boyutunda bitirdi ama bu Başkan Yardımcısı olmayacağı anlamına gelmiyor. Yarınlarda olabilecek bir teklifi değerlendirebilecek durumda." 

 

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Ahmet TakanBülent ArınçErdoğanbaşkanlık yardımcısı

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