Yeniçağ yazarı, doktora ve yüksek lisansta mülakatı kaldıran İstanbul Üniversitesi rektörüne sordu: Lisans sınavını nasıl yapıyorsun?

Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, bugünkü yazısında yeni tip Koronavirüs salgını gerekçesiyle doktora ve yüksek lisans başvuruları için sınav ve mülakatı kaldıran İstanbul Üniversitesi'ni eleştirdi.

İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesine doktora ve yüksek lisans için ilahiyat fakültelerinin önünü açtığını söyleyen Uğuroğlu, İstanbul Üniversitesi rektörü Mahmut Ak'a, "Madem Pandemi var yüksek lisans sınavı yapamıyorsun, öğrencilerin lisans sınavını nasıl yapıyorsun?" diye sordu.

"Sınavsız ve mülakatsız sadece yüksek not ortalamasına göre doktora ve yüksek lisans öğrencileri alınacaktır. İlahiyat Fakültesi mezunları hukuk alanında doçent ve profesör olabilecekler" diyen Uğuroğlu, "Türkiye'ye imam hâkim ve savcılar geliyor" diye yazdı.

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