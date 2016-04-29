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Ülkücü Yeniçağ yazarı: Devlet Bahçeli sahaya inmek için geç bile kaldı, maçı kale arkasından seyreder artık!

"Bahçeli, olağanüstü kurultayı engellemek için kurmaylarıyla harıl harıl çalışıyor anlaşılan"

29 Nisan 2016 19:28

Ülkücü Yeniçağ gazetesi yazarı Ergun Kaftancı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Anadolu turuna çıkacak olmasına ilişkin, "MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kurultayı engellemek için kurmaylarıyla (!) harıl harıl çalışıyor anlaşılan" dedi. Gazetelerin  "Bahçeli sahaya iniyor" başlıklarına da değinen Kaftancı, "Geç bile kaldı, öyle ya maç çoktan başladı. Sahaya inecekmiş, insin, yeri hazır zaten, kale arkası. Maçı oradan seyreder artık!" diye yazdı.

Ergun Kaftancı'nın, "Nasıl bir özlemse" başlığıyla yayımlanan (29 Nisan 2016) yazısı şöyle:

MHP Genel Başkanı Bahçeli, 15 Mayıs'ta yapılacak olağanüstü kurultayı engellemek için kurmaylarıyla (!) harıl harıl çalışıyor anlaşılan.

En dikkate değer çalışma da muhalif gruba destek veren teşkilatlara işten el çektirmek...

İl ve ilçe yönetimleri tırpanlanıyor...

Amaç, aday olanları güçsüz kılmak...

........................

Gazeteler başlık atmış:

-Bahçeli sahaya iniyor...

Geç bile kaldı...

Öyle ya maç çoktan başladı...

........................

Sahaya inecekmiş...

İnsin, yeri hazır zaten, kale arkası...

Maçı oradan seyreder artık!

 

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