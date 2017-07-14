Yeniçağ yazarı: Devlet Bahçeli asla ve kat'a ülkücü değildir!

Yeniçağ yazarı Ergun Kaftancı, MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli ile ilgili olarak "Hiçbir Ülkücü Devlet Bahçeli değildir; Devlet Bahçeli de asla ve kat'a ülkücü değildir. Ülkücünün hasletlerini Bahçeli'de arayınız, birine rastlarsanız ne âlâ, lâfımı geri alacağım" dedi.

Ergun Kaftancı'nın "Bahçeli ülkücü değil" başlığıyla yayımlanan (14 Temmuz 2017) yazısı şöyle:

Hiçbir Ülkücü Devlet Bahçeli değildir; Devlet Bahçeli de asla ve kat'a ülkücü değildir. Ülkücünün hasletlerini Bahçeli'de arayınız, birine rastlarsanız ne âlâ, lâfımı geri alacağım...

Ülkücü, kişisel çıkar peşinden koşmaz. Onun için önce ülke vardır, ülkenin çıkarları her şeyin önünde gelir. Bunları, siyasal mülâhazalarla kimseyle ve hiçbir siyasal yapıyla paylaşmaz...

Ülkücü için Türk'ün bekası önemlidir...

Ona sahip çıkar gibi yapıp göz boyamaya kalkmaz; beka özüdür, ölümüne sahiplenir.

Siyasal cereyanlara uyarak ikide bir yön değiştirmez; bekayı da bugün böyle, yarın bir başka şekilde düşünmez...

Ülkücü kendi yolunda yürür, sağa sola sapmaz; ilkeleri her şeyin üstündedir, onlardan asla taviz vermez...

Kendisini milletin kutsallarını korumakla yükümlü kılmıştır, kimse onu bu yükümlülükten koparıp vazgeçiremez...

Ülkücü ülkücüyü sever ve sayar; Ülkücü fazilet ve cesaret sahibidir...

Ülkücü insanı ezmez, onu sahiplenir; bölücü değil birleştiricidir...

Ülkücü, her türlü güçlüğe, ağırlığa, tersliğe, aksi tesadüflere, talihsizlik ve engellere yılmadan, bıkmadan, bezmeden, ümitsizliğe düşmenden karşı koyar. Azimkârdır, çelik gibi sağlam bir iradeye sahiptir. Onu başarıya taşıyan da bu meziyetleridir...

Sabır ve tahammül erbabıdır; fedakâr ve çalışkandır...

Devletine, milletine, diline, bayrağına sahip çıkar, bu millî manzume uğruna canını verir...

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Kıyaslayın, kim ülkücü kim değil görün...