Yeniçağ yazarı: Bankacılık sektöründe bazı bankalar şimdiden 12 Mayıs hazırlığı yapıyor; büyük vurgun hazırlığı!

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir, bugünkü yazısında, “Bankacılık sektöründe bazı bankalar şimdiden 12 Mayıs hazırlığı yapıyor. Personele talimat veriliyor, taahhütler alınıyor. Ne hazırlığı? Ne taahhüdü derseniz hemen açıklayayım: Büyük vurgun hazırlığı!” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin en önemli sektörü bankacılıkta bazı ahlaksız bankalar vatandaşın parasına göz dikiyor” diyen Özdemir, söz konusu iddiasını şöyle açıkladı:

“12 Mayıs Ramazan Bayramı'nın arifesi. Yani yarım gün mesaiden sonra toplam 5 gün tatil. Bunu fırsat bilen bazı kötü niyetli yöneticiler bu süre içerisinde vatandaşın parasını faizsiz tutmaya çalışıyorlar. Personele 12 Mayıs'ta ne kadar mevduatı vadesizde yani boşta tutacağının taahhüdünü istiyorlar. Bankacı üst yönetime yazıyor. 3 milyon vadesizde bırakmayı taahhüt ediyorum. Böyle ahlaksız bir ticaret böyle çirkin bir bankacılık olur mu? Bankalar personelinden vatandaşı ne kadar kandıracaksın diye taahhüt istiyor.”

“Bunu Türkiye'de yapan 3 banka var. Zaten o üçü de bilançosunda vadesizde para tutmakla övünüyor” diyen Özdemir, devamında şunları kaydetti:

“Yabancı sermayeli bir banka bilançosunda ‘vadesiz mevduat payı tüm mevduatların içinde yüzde 40'ı’ demekten utanmıyor. Bu yüzde 40 ne demek? Ben topladığım tüm mevduatın yüzde 40'ına hiç faiz ödemedim demek! Bu demektir ki, Türk halkı faiz oranlarının tavan yaptığı bir dönemde parasını bu bankalara bedava veriyor?

Bu devirde kim parasını bankada 5 gün boyunca hiç faiz istemeden bırakır? Elbette kimse bırakmıyor. Zaten faiz hassasiyeti olan ya katılım bankalarına ya da dövize gidiyor. Bazıları ise altın alıyor. O halde bu bankalar bunu nasıl başarıyor? Vatandaşı kandırarak! Bu üç banka vatandaşı resmen kandırıyor.

Personeline her Cuma ve bayram günü dönemlerde vadesiz hedef veriyor. Yapmayanı işten atmakla tehdit ediyor. Ramazan Bayramının hazırlığı 1 ay önceden başladı. Bankaların bölge müdürleri personele vadeli mevduatların bitiş tarihini 12 Mayıs'a getirmelerini istedi. O gün binlerce vatandaşın parasının vade dönüş günü. Bunların büyük bir bölümü ya unutularak bayram sonrasına bırakılacak ya da bayram sonrası size daha yüksek faiz vereceğiz diye kandırılarak boşta bırakılacak. Vatandaşın parasını bedava kullan. Sonra kalk bunu yine bir başka vatandaşa yüzde 25 faiz ile sat. Onlar buna bankacılık diyor.”

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