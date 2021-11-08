Yeniçağ yazarı Ağırel Konya'daki vurgun iddiasını yazdı: Müze görevlileri ve taşeron işçiler çalıştı, ödemeler firmaya yapıldı

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mevlana Müzesi müdürü ve müze ile iş yapan firma sahipleri hakkında hazırladığı iddianameye dayandırarak kentteki usulsüzlükleri yazdı. Ağırel, 2014 ile 2016 yıllarında, müze ve saraylardaki çalışmaları, buranın çalışanları ve taşeron firmaya ait işçilerin yaptığını hatırlattı. Buna rağmen Mevlana Müze Müdürü Yusuf Benli’nin ihale düzenlenmiş gibi gösterip Nüans ve Bil Temizlik AŞ’ye ödeme yaptığını yazdı.

Ağırel, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 27 Temmuz 2021 tarihli Konya Mevlana müzesi müdürü ve müze ile iş yapan firma sahipleri hakkında hazırladığı iddianameye dayandırarak, şunları yazdı:

“Süreç, 15 Eylül 2014 ila 30 Eylül 2014 tarihleri arasında, Mevlana Müzesi iç avlu düzenlemesi işi için hizmet alımı yapılmasıyla başlıyor.

Hizmet alımı işi "Nüans" adlı bir firmadan yapılıyor. İş bitiminde işin yapıldığına dair tutanak tutuluyor ve 30 Eylül 2014 tarihinde de 66 bin TL ödemesi yapılıyor.

Buraya kadar sorun yok.

Fakat ortaya çıkıyor ki Mevlâna Müzesi iç avlu düzenlemesi kazı işlemi aslında tamamıyla müze tarafından yapılmış ama sanki hizmet alımı yöntemiyle bir şirket tarafından gerçekleştirilmiş gibi gerçeğe aykırı şekilde dosya oluşturulmuş.

Sahte piyasa araştırma tutanağı, şirket tarafından Eylül 2014 bordrosu adıyla bordro düzenlenmiş, bordroda da şirket sahibinin eşlerinin yer aldığı 20 kişi çalışmış gibi gösterilmiş. Hatta 30 gün sigorta primleri yatırılmış.

Anlatmaya devam edelim…

Yine 2015 yılı Kasım ayında Selçuklu Tatköy Mahallesi Gölkaya mevkiinde kurtarma kazısı yapılıyor. İş bitirilmiş gibi tutanak düzenleniyor ve ödeme gerçekleştiriliyor.

Ortaya çıkıyor ki bu kazıda da müzede görevli personel çalışmış ve herhangi bir ücret de almamışlar. Ancak kazı işleminin tamamı müze personeli tarafından gerçekleştirilmesine rağmen sanki hizmet alımı yoluyla bir şirket tarafından gerçekleştirilmiş gibi dosya hazırlandığı ve evrak düzenlendiği anlaşılmış. Sonucunda da ödemenin yapıldığı tespit edilmiş.

Benzer olayların dışında kazı alanlarındaki iş ve işlemler, hafriyatların dökülmesi gibi işler yıllar boyunca Nüans ve Bil Temizli AŞ adlı firmalara yaptırılmış gibi evraklar düzenleniyor, ödemeler yapılıyor.

Hâlbuki işleri müzede görevli taşeron firmanın elemanları yapıyor.

Nasıl, süper zeka(!) bunlar değil mi?

Müze Müdürü Yusuf Benli, yapılmayan ihalelere ve işlere sanki yapılmış gibi sahte evraklar düzenlemiş ve ödemeler yapmış.”

Nüans Taahhüt ve En Sosyal Hizmetler adlı firmanın ortakları Adem Kılınç ve Erol Kılınç olduğunu yazan Ağırel, iki ismin ‘FETÖ’ soruşturması kapmasında arandığı sırada Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve 10 yıl ceza alan İzmir'deki "askeri casusluk" davasının savcısı Zafer Kılınç'ın kardeşleri olduğunun iddia edildiğini yazdı.

İddianamenin 28 Temmuz’da reddedilerek iade edildiğini sonrasında ise Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine iade kararının kaldırıldığını yazan Ağırel, “Cumhuriyet Başsavcısı Müze Müdürü ve şirket sahipleri hakkında gerçekte olmayan şeyleri olmuş gibi göstererek sahte fatura düzenleyerek kamu kurumu aleyhine olacak şekilde resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırmak suçlarından cezalandırılmasını talep etmiş.

Ağır Ceza Mahkemesi de "Yargılamaya başlanılabilmesi ve kovuşturmanın ilerleyebilmesi için dava şartı olan 'mütalaa'nın usulüne uygun olarak yerine getirilmesinin gerektiğini" söylemiş.

Aslında bir ön hazırlık yapmış. Kovuşturma şartı gerçekleşmediği iddiasıyla yargılamayı durdurmuşlar” diye yazdı.

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