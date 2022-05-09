Yeniçağ yazarı Ağırel: Kokain kaçıran şirketleri ve ithal malları denetleyen İnspektörler, kaçakçılar ve bazı ithalatçılar tarafından maaşa bağlanmış

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Mersin Limanı’nda bakanlık müfettişinin de rapor ettiği rüşvet olayını aktardı; “Kokain kaçıran şirketleri ve ithal malları denetleyen İnspektörler, kaçakçılar ve bazı ithalatçılar tarafından maaşa bağlanmış” diye yazdı.

Ağırel bugünkü yazısındaMersin Limanı’nda yaşanan rüşvet olayını kaleme aldı. Görevden almaların yaşandığına ve bakanlık müfettişinin 18 Ocak 2021 tarihinde tüm iddiaları denetletip rapor haline getirdiğine dikkati çeken Ağırel, söz konusu rapora ulaşılamadığını, sümenaltı edilmiş olabileceğini söyledi.

Kaçakçıların sunduğu numuneleri hiç uğraşmadan elden alan bazı İnspektörlerin kuruma temiz numuneleri getirip rapor düzenleyerek malların girişine çıkışına ya da transit geçişine izin verdiğini aktaran Ağırel, “Böylelikle aylık 10-15 bin lira maaşlı müfettişler 200-250 bin lirayı ceplerine indiriyorlar” dedi.

Ağırel, “Bunlar müfettişleri denetleyen Bakanlıkta görevli müfettiş tarafından raporlaştırılıyor. Fakat kaçakçılarla bağlantılı isimler o raporun da sümen altı edilmesini sağlıyor. İşleme konmuyor. Haliyle sonuç olarak bugünkü kokain kaçakçılığı tablosuyla karşılaşıyoruz. Bu tespitlerin yer aldığı rapor nasıl işleme konulmaz akıl alır gibi değil” diye yazdı.

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