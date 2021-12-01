Yeniçağ yazarı Ağırel: Kimse farkında değil ama kışın ve ardından gelecek hasat döneminde toprakta bir şey bulamayacağız

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, dipten giden bir tarım krizi yaşandığına vurgu yaparak, 'çiftçilerin gübre fiyatlarının her dakika zamlandığından şikayetçi olduğunu' hatırlattı. Ağırel, "Kimse farkında değil ama kışın ve ardından gelecek hasat döneminde toprakta bir şey bulamayacağız. Çünkü gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle çiftçilerin büyük bir çoğunluğu üretim yapmıyor" dedi.

Ağırel, yazısında "Gelen tehlikenin farkında mısınız" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"TİGEM de piyasadan gübre alıp çiftçiyi sübvanse edemediği için koskoca ülke, ithal malı stoklayan üç beş tüccarın eline kalmış durumda.

Lahana, karnabahar, ıspanak, turp ve marul, kışlık soğan, bezelye gibi kışlık üretimin can damarı ve mutfakların vazgeçilmezi sebzelerde büyük üretim düşüşlerinin yaşanması bekleniyor. Dolayısıyla anormal fiyat artışları da kapıda…

Ve tabii ki sarımsak… Kasım-Şubat ayları arasında ekilmesi beklenen sarımsağın fiyatının önümüzdeki dönemde üretim azlığından fırlamasına kesin gözüyle bakılıyor. Ki sarımsak hali hazırda zaten pahalı bir ürün haline gelmişti.

Kerevizi, enginarı, pırasayı da bu listeye ekleyebiliriz. Kış meyvelerini saymıyorum bile. Dahası gübredeki artış yem üretimini bile etkiliyor. Yumurtaya her gün zam gelirken daha yeni çiğ sütte yüzde 50'ye yakın artış yapıldı."