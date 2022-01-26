Yeniçağ yazarı Ağırel’den iktidara KYK kredisi tepkisi: Devlet için tek kalemde silinecek borçlar insanların hayatlarını mahvediyor

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Kredi Yurtlar Kurumu’ndan üniversite okurken kredi alan öğrencilerin sorularına değindiği bugünkü yazısında iktidarı eleştirdi; “Devlet için tek kalemde silinecek borçlar insanların hayatlarını mahvediyor” dedi. Kamu bankalarının iş insanlarına verdiği kredilere atıfta bulunan Ağırel, “Koskoca devletin bakabildiği öğrenci sayısı bir avuç, ama yeri geldiğinde itibardan tasarruf etmiyoruz” diye sitem etti.

Ağırel, “Öğrencilerin KYK borçları ne olmuş diye baktım? Kamu bankalarından, iş adamlarına yüz milyarlarca lira bahşedilen boyutta verilen kredilere karşılık gariban öğrencilerin devlete kredi borcunun yaklaşık 10 milyar lira olduğu belirtiliyor. Bu rakam geçen yıl 5.5 milyar liraydı.

Bir de kürsülere çıkıp övünüyorlar ‘öğrencilere verdiğimiz harçlığı 850 liraya çıkardık’ diye. ‘Reaya’ için uygun görülen miktar buymuş demek ki… İşin söylenmeyen kısmı ise bu paranın kredi olarak veriliyor olması. İktidardan kimse bunun üzerinde durmuyor. Sanki karşılıksız veriyorlarmış gibi bir anlayış var. Üstelik CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in, KYK Genel Müdürlüğü Kredi Dairesi Başkanlığı tarafından CİMER başvurusuna gelen yanıta göre başvuranların sadece yüzde 50,6'sı devletten kredi alabilmiş. Burs alanların oranı ise yüzde 5,6'da kalmış.

Yani koskoca devletin bakabildiği öğrenci sayısı bir avuç, ama yeri geldiğinde itibardan tasarruf etmiyoruz. Binlerce öğrenci KYK borcunu ödeyemediği için icralık durumda. Resmî rakamların net olmamasının nedeni ise açıklanmıyor olması” diye yazdı.

“Gariban Anadolu halkının çocuğu lafta devlet üniversitesinde ücretsiz okuyor değil mi? Devlet için tek kalemde silinecek borçlar insanların hayatlarını mahvediyor” diyen Ağırel, “Beyin göçünün bu kadar çok konuşulduğu ülkede gençleri kazanmanın yolu bu kadar basitken onları daha da karanlığa itmenin, hayata 2-0 yenik başlatmanın ne anlamı var” ifadelerini kullandı.

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