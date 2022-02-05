Yeniçağ yazarı Ağırel: Belli ki Erdoğan İmamoğlu'nu ciddi bir rakip olarak görüyor, seçim de çok uzak değil gibi gözüküyor

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Birleşik Krallık Büyükelçisi yemek yemesiyle ilgili MOBESE görüntülerinin yayınlanmasını hatırlatarak, "Belli ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İmamoğlu'nu ciddi bir rakip olarak görüyor kendisine. Daha şimdiden MOBESE'lerden adım adım izleyerek en ufak bir açığını değerlendirdiklerine göre seçim de çok uzak değil gibi gözüküyor" dedi.

Ağırel, "İktidar cenahında Ekrem İmamoğlu ve yönetimine büyük bir saldırı başlatıldı. Biz muhalif gazeteciler için de en zor konu tarafsızlığımızı korumak oluyor. Doğruyu ve daha da önemlisi gerçeği açığa çıkarmak isterken yine iktidar tarafından 'CHP sözcüsü', 'İmamoğlu'nun adamı' olarak yaftalanıyoruz. Farkında olmadıkları şu: Ne İmamoğlu ne de başkası, yandaş yazarlar çizerler istemiyor. Çünkü bunların en çok kendilerine zarar vereceklerinin farkında... Haliyle rahatlıkla İmamoğlu'nu eleştirebiliyoruz. Fakat iktidarın gerçek anlamda yandaşı hatta militanı olan insanların hatta trollerin, en çok zarar verdiği kesim yine iktidarın kendisi. Sonuç olarak iktidar için İmamoğlu ayrı CHP ayrı gibi duruyor" dedi.

Ağırel, "Bizim hem bugünkü hem gelecekteki konumuz ne İmamoğlu ne Erdoğan olabilir. Yok edilen Cumhuriyet değerlerine, darmadağın edilen köylüye, tarikatlar tarafından sömürülen Anadolu evlatlarına karşı bir sorumluluğumuz var. Haliyle bu toprakların çocuğu gazeteciler olarak tarafımız da belli. Kim ki Cumhuriyet'e, laikliğe, Anadolu'ya, Atatürk'e, demokrasiye karşı düşmanca bir tavır alır Hasan Tahsin gibi gazetecileri karşısında görür. Dolayısıyla mesele ne İBB ne Sayıştay raporudur. Hem iktidarın hem de muhalefetin artık temel değerlerimizi kullanarak girdikleri bu bilek güreşine bir son vererek siyasetlerini yapması gerekmektedir" düşüncesini dile getirdi.

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