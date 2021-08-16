Yeniçağ yazarı Ağırel: AKP 18 yılda vatandaştan 4 trilyon 340 milyar dolar hazine geliri elde etti, bu parayı umarsızca harcadı

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, yangın ve sel felaketleriyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı kararıyla yardım kampanyası başlatılmasına atıfta bulunarak, "Toplumsal dengesizlikleri azaltacak olan planlama ve 'sosyal devlet' anlayışı terk edilmiştir. Sosyal devlet IBAN devletine dönüştürülmüştür. Para 'en yüce değer' yapılmış, ahlaki değerler çürümüştür. Bu çarpıklıklara karşı olan tepkilerden, şeriatçı akımların yararlanmasının yolu açılmıştır" dedi.

Ağırel, "Son 18 yılda, AKP vatandaştan 2 trilyon 317 milyon dolar vergi dışı normal gelir, 678 milyar dolar faiz, kâr, rant geliri, 1 trilyon 30 milyar dolar da sosyal fon geliri ile 64 milyar dolar özelleştirme geliri eklendiğinde toplamda 4 trilyon 340 milyar dolar hazine geliri elde etti. İktidar bu parayı, -yol, köprü yaptı diyerek geçiştiremezsiniz çoğunu devlet yapmadı- umarsızca harcadı ve bugüne geldiğimizde 237 milyar dolar açık verdi. Hane halkı borç yükü 2002 yılı sonunda 4 milyar dolardan 2020 yılında 26 kat artışla 102 milyar dolara çıktı. 79 yıllık harcamanın 6 katı 18 yılda yapıldı. Çünkü aydınlığın ışığı, karanlıkta yaşayanları her zaman çeker! Çünkü güzeli görenlere çirkini kabul ettirmek çok daha zordur" ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Resmi Gazete'de yayımlandı: Yangın ve sellerden zarar gören vatandaşlar için yardım kampanyası başlatılacak