Yeniçağ yazarı: Abdullah Gül'ü aday göstermek, rejim değişikliğine hizmet olur

Yeniçağ yazarı Arslan Bulut, 24 Haziran'da ortak aday gösterileceği iddia edilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için bir yazı kaleme aldı. Bulut, yazısında ''Abdullah Gül'ü aday göstermek, rejim değişikliğine hizmet olur'' sözlerine yer verdi.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, CHP ve Saadet Partisi'nin Abdullah Gül'ün ortak adaylığı üzerinde durduğu iddia ediliyor.

Dün, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştükten sonra açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, gazetecilerin ''Ortak aday var mı? Abdullah Gül'ün adı geçiyor'' sorusuna yanıt verdi. Karamollaoğlu, "Söylediğimiz, sizin o sorulara cevap, inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar" dedi.

Arslan Bulut, Gül'ün adaylığını değerlendirdiği yazısında;

''Gül'ün adaylığı mı dediniz? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2014'te "Siz aday olun" diye teklif götürdüğü Abdullah Gül, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu tavsiye etmemiş miydi? Yani bugünkü tek adam rejiminin kurulmasında Abdullah Gül birinci derecede sorumlu değil midir? Şimdi "İhsanoğlu olmadı, Gül olsun!" mu denilecek? Böyle bir önerinin tartışılması bile ayıptır!'' ifadelerine yer verdi.

Bulut yazısını şöyle sürdürdü:

CHP, İYİ Parti'nin önünü açarak önemli bir hamle yapmıştır ama Abdullah Gül'ü aday göstermek, rejim değişikliğine hizmet olur. Memlekette adam mı kalmadı da halkı "40 satır mı istersin 40 katır mı?" tercihine zorlayacaksınız! Sakın!

İYİ Parti, böyle bir öneriyi tartışmaya dahi girmemelidir!