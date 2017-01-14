Yeniçağ: Meclis'te vekiller Kars kazı muhabbeti yaparken El Bab'da askerler tüpte yemek yapıyor!

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, El Bab'daki askerlerin durumuna ilişkin olarak tüpte yemek yapan bir askerin fotoğrafını paylaşarak, "Kahraman Türk askeri, kendi imkânları ile tüpte yemek yapıp, çay pişiriyor. Bir soluk alıp karnını doyurduktan sonra, IŞİD'li kahpelerle çarpışmaya gidecek. Fırat Kalkanı operasyonu 5'inci ayını bitirecek neredeyse. Meclis'te mebuslar kim kimi ısırdı tartışması yaparken cephede durum aynen böyle" ifadesini kullandı.

"Bir de, şu Meclis'te Başbakan Binali Yıldırım'ın muhalefet kulisine gelip CHP'liler ile çay içme muhabbeti var" diyen Takan, şunları söyledi:

"Kars kazı muhabbeti yapmışlar, daha sonra da hep beraber Kars kazı yeme konusunda anlaşmışlar!.. Kars kazı, muhteremleri keser mi?.. Benim bildiğim, hatırlı bir Azerbaycanlı dostları AKP'den 10 vekile kış aylarında düzenli olarak Azerbaycan'dan kaz getiriyor. Isırıkçılar ağızlarının tadını biliyor. Sofralarına bir parça Kars kazı bir parça da Azerbaycan kazı koysunlar... Ohh ne ala!.. Mehmetçik cephede taş pişirip yesin. Bir elinde cımbız bir elinde ayna. Umurunda mı dünya. Ey milletim!.. Onlar alışmış kaz etine!.. Şimdi şu yukarıdaki Mehmetçiğimizin fotoğrafına bir daha bakın. Nisan ayına denk gelecek bütün stratejik hamleleri bugünden düşünmeye başlayın!.."