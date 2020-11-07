Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu: Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi AKP'lilerin de Erdoğan'ın da umurunda değil mi?

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu, ABD başkanlık seçiminde Trump ve Biden isimlerinden önce Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavrının önemli olduğunu belirterek, "Trump ve Fethullah Gülen'in Türkiye'de demokrasiyi sonlandırmak için hain 15 Temmuz darbe kalkışması yaptıklarını ve 250 şehit verdiğimizi AKP'liler unuttular mı? Ankara'da örneğin Türkiye Büyük Millet Meclisi girişindeki dev 15 Temmuz tabelasını görmüyorlar mı? Alçak hain Fethullah Gülen'in Türkiye'ye iade edilmemesi AKP'lilerin de Erdoğan'ın da umurunda değil mi?" dedi.

Türkiye ile ABD'nin artık ebedi müttefik olmadığını söyleyen Uğuroğlu, "4 Temmuz 2003'te Irak'ta Amerikan askerleri Süleymaniye'deki timin bulunduğu binamızı bastılar ve Türk askerinin başına çuval geçirerek tutukladılar.Muhalefet dedi ki;"Amerika'ya nota verin" O gün tek başına iktidar olan AKP'nin genel başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dedi ki;"Ne notası veriyorsun, müzik notası mı?" Evet, aynen böyle dedi…İşte bunun için ben Trump ve Biden değil Erdoğan'a bakarım… " dedi.

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