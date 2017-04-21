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Yeniçağ: Erdoğan, Yıldırım'a çok kızgınmış; Süleyman Soylu için 'son başbakan' olacak diyorlar

Binali Yıldırım, "Olağanüstü kongre söz konusu değil" demişti

21 Nisan 2017 12:39

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan, Başbakan Binali Yıldırım'ın YSK'nın resmi açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı partiye davet edeceklerini açıklamasının ardından genel başkanlık konusundaki tartışmaya ilişkin bir iddia ortaya attı.  

"Şu anda 'AKP'de erken kongre' konuşuluyor" diyen Takan, şu iddiaları öne sürdü:

"Baskın seçim planları yapılıyor. Berat Albayrak ekibinin, 'Binali Yıldırım'ın ipini çektiği' iddia ediliyor. Sarayda çok etkin bir başdanışmana sordum; referandum sonuçlarından dolayı Erdoğan'ın, Binali Yıldırım'a karşı çok kızgın olduğunu söyledi. 'Çalışmalarından memnun değil' dedi. Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasının ardından Başbakanlık değişikliğinin sürpriz olmayacağını belirtti. Kulağıma gelen, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile ilgili iddiaları da sordum; 'şansı çok yüksek. Emir komuta zincirini aksatmayan çok iyi bir asker' diye yanıt verdi. Bir zamanların sert Erdoğan muhalifi Süleyman Soylu, siyasi tarihimize 'son başbakan' unvanı ile geçerse kimse şaşırmasın..." 

Ahmet Takan’ın yazısının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kişisel Twitter hesabından isim vermeden Takan’ı ima eden bir paylaşım yaptı. Soylu, “Önümüzde çok iş var. Sıtkı sadakatle çalışacağız. Ancak gazeteci kılığındaki lağım fareleri boş durmuyor. Fitne'ye karşı koruyucu Allah'tır” diye yazdı.

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