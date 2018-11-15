Yenibosna'daki bombalı motosiklet davasında karar

Yenibosna'da bomba yüklü motosikletin patlası sonucu 10 kişinin yaralandığı davada bir ağırlaştırılmış müebbet bir de müebbet kararı çıktı.

Bir sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet hapis', bir sanığa ise 'müebbet hapis' cezası verildi. 3 sanığın da hapis cezası aldığı davadan bir de beraat kararı çıktı.

Yenibosna'da 75. Yıl Polis Merkezi Amirliği yakınlarında bombalı motosikletin patlatılması sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Terör saldırısını düzenlediği iddiasıyla aranan PKK'lılarca, sahte kimlikle kaçmaya çalışırken Aksaray ilinde yakalandı. Saldırıyla ilgili toplamda 6 kişi gözaltına alınmıştı.