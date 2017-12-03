YENİBOSNA'DA METROBÜS KAZASI: 24 YARALI (3)

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ / İstanbul DHA

Yenibosna Çobançeşme\'de iki metrobüs çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 10.15 sıralarında meydana geldi. İki metrobüs Yenibosna Çobançeşme kavşağında çarpıştı. Kazada 24 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslara taşınıp çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs seferleri bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kaza yapan metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından da seferler normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Yaralıların görüntüsü

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Hafif yaralılar

-Metrobüs seferleri

-Detaylar

03.12.2017 - 10.31 - Haber Kodu : 171203022

03.12.2017 - 10.34 - Haber Kodu : 171203023

03.12.2017 - 10.45 - Haber Kodu : 171203025

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