Yenibosna'da elektrik trafosu patladı

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosu patladı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BEDAŞ Sefaköy İşletme Müdürlüğü'nün Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Yenibosna trafosunda saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Patlama nedeniyle Merkez Mahallesi'nin elektrikleri kesildi. BEDAŞ görevlileri patlamanın nedenini bulmak için çalışmalara başladı.

Patlama anı cep telefonu kamerasında

Mahalleyi karanlıkta bırakan patlama anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konfeksiyon işinde çalışan Adnan İhsan adlı işçi, patlama anını görmediğini belirterek, "Gece vardiyasında çalışıyorum, nakış bölümünde. Çocuklar aradı elektrik yok diye. Görevliler öğleye kadar gelmeyeceğini söyledi. Paydos ettik" dedi.