T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yenibosna'da elektrik trafosu patladı

Patlama anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi

14 Eylül 2015 11:09

Yenibosna Merkez Mahallesi'nde bulunan bir elektrik trafosu patladı. Patlama sonucu çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, patlama anı cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

BEDAŞ Sefaköy İşletme Müdürlüğü'nün Sanayi Caddesi üzerinde bulunan Yenibosna trafosunda saat 23.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Patlama nedeniyle Merkez Mahallesi'nin elektrikleri kesildi. BEDAŞ görevlileri patlamanın nedenini bulmak için çalışmalara başladı.

 

Patlama anı cep telefonu kamerasında

 

Mahalleyi karanlıkta bırakan patlama anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Konfeksiyon işinde çalışan Adnan İhsan adlı işçi, patlama anını görmediğini belirterek, "Gece vardiyasında çalışıyorum, nakış bölümünde. Çocuklar aradı elektrik yok diye. Görevliler öğleye kadar gelmeyeceğini söyledi. Paydos ettik" dedi.

 

ETİKETLER

patlamatrafohaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24