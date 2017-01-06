T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yenibosna Metrobüs durağında bıçaklı saldırı

Yenibosna Metrobüs durağında bir şahıs dört kişinin bıçaklı saldırısına uğradı

06 Ocak 2017 02:35

Yenibosna Metrobüs durağında bir şahıs dört kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Bacağından yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Sözcü’de yer alan habere göre, olay sabah saat 09:00 sıralarında Yenibosna metrobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre 36 yaşındaki Adem Gür, metrobüse gelmek için bindiği otobüste dört kişi tarafından saldırıya uğradı. Gür kendilerinden para istediklerini iddia ettiği şahısları ‘atlarak’ metrobüs durağına geldi. Gür’ün arkasından da daha önce tartıştığı şahıslar geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Gül darp edilip bacağından bıçaklandı. Talihsiz adam kanlar içinde kalırken saldırganlar kaçtı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Gür “Dört kişiydiler paramı çalmak istediler. Hastaneye babamın yanına gidiyordum. Üzerimdeki parayı almak istediler karşı koydum” dedi. Olay yerine gelen ve saldırganların eşkalini alan polis ekipleri bölgede çalışma başlattı. 

 

ETİKETLER

metrobüsbıçaksaldırı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24