Yenibosna Karakolu bombacısı kebapçının motosikletini patlatmış

Yenibosna’da 10 kişinin yaralandığı motosikletli saldırıda bombayı patlatan PKK’lı hakkında dava açıldı. İddianamede, Güneydoğu’da hendeklerin olduğu bölgelerdeki patlamalar sonucu 12 güvenlik görevlisinin şehit olduğunu belirten savcılık, bilgi ve belgeleri Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndererek, sanığın bu eylemlerden de sorumlu olduğunu öne sürdü. İddiaya göre, bombacı kendi ayarladığı motosiklet kaza yapınca bir kebapçının motosikletini patlattı. İddianademe örgüt liderlerinden Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan için de 1'er müebbet ve 1500 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Yenibosna’daki 75. Yıl Polis Merkezi ile Bahçelievler Askerlik Şubesi yakınında bomba yüklü motosikleti uzaktan kumanda ile patlatan PKK’lı Ekrem Gün ve PKK'nın üst düzey yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan'ın da aralarında bulunduğu 11 isim hakkında iddianame düzenlendi.

"Kebapçı motoru ile patlattı" iddiası

Hazırlanan iddianamede birlikte eylemde kullanılan motosikletin bir kebapçıya ait kurye aracı olduğu da öne sürüldü. Ekrem Gün’ün akrabası Mazlum Gün’den “Bir husumet olayında kullanmak için” olduğunu söyleyerek motosiklet istediği, Mazlum Gün’ün de bir arkadaşından 2 bin 500 TL değerinde motosiklet aldığı anlatıldı.

İddianamede motosikletin kebapçıda durduğu ve Gün’ün motoru almak için gittiğinde kebapçı İsmail G.'nin kendisine, “Motor kaza yaptı. Yürüyecek durumda değil. Bizimkilerden birini al” dediği anlatıldı. İddianamede “İlk önce eylemde kullanılmak için S.S’ye ait beyaz renkli motorun temin edildiği, bu motor kaza yapınca eylemde kullanılan 34 N 8221 plakalı motosiklet kullanıldığı tespit edilmiştir” denildi.

Eylemi gerçekleştiren Ekrem Gün’ü kardeşleri Serdar Gün ve Felek Gün’ün ile aynı araçta yakalandığı anlatılan iddianamede, şüphelilerin kıyafetleri üzerinde yapılan incelemelerde bomba artıklarına rastlanıldığı belirtildi. Sanık kardeşlerin 1’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 500’er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Bayık, Kalkan ve Karayılan'a birer müebbet

Eylemi TAK’ın üstlendiği anlatılan iddianamede, örgüt yöneticileri Cemil Bayık, Duran Kalkan ve Murat Karayılan hakkında da birer kez müebbet ve bin 500’er yıla kadar hapis istendi. Öte yandan Karayılan, Bayık ve Kalkan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"Patlamadan sonra sigara içti"

Ekrem Gün’ün motosikleti patlattıktan sonra olay yerinden kaçarken bindiği taksi şoförünün ifadesi de iddianamede yer aldı. Gün’ün Soğanlı merkeze gitmek istediği anlatan taksici, “Arka kapıyı açıp, arka koltuğa oturdu ve soğanlı meydana gidelim dedi, bu şahsın konuşması şiveliydi, gitmek istediği mevkiye doğru ilerlerken bana hitaben bir sigara verir misin? dedi. Ben de bir tane sigara uzattım, sigarayı aldıktan sonra çakmak da istedi, ben de sigara içiyorsun ama çakmağın bile yok deyip çakmağımı da uzattım. Bana hitaben 15 senedir sigara kullanmıyorum dedi, ben bu şahsın gergin bir hali olduğunu gözlemledim” dedi.

"Hendeklerde de o vardı" iddiası

Bombacı Ekrem Gün’ün PKK dağ kadrosunda olduğu ve kod adının “Mazlum” olduğunun anlatıldığı iddianamede, Gün’ün kazılan hendek ve barikatlara mayın döşediğinin tespit edildiği iddia edildi. Şırnak’ın İdil ilçesinde yakalanan bir PKK'lının Ercan Gün’ün İdil’de barikatlara mayın döşediğini ‘kesin olarak bildiğini’ söylemesi üzerine savcılık İdil’de mayınlı saldırı ile şehit olan asker ve polislerle ilgili araştırma yaptı. 12 güvenlik mensubunun mayınlı saldırı ile şehit olduğunu belirleyen savcılığın gönderdiği notta “Şüpheli Ekrem Gün’ün soruşturma konusu bombalı eylemi gerçekleştirmiş olması, şüpheli hakkında kazılan hendeklere kurulan barikatlara mayın döşediği yönünde teşhis bulunduğundan şüphelinin yukarda belirtilen olayların faillerinden biri olduğu yönünde delil kabul edilmiş İdil Cumhuriyet Başsavcılığına Fezlekenin bir örneği gönderilmiştir” denildi.