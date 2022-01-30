Yeni Zelandalı hamile gazeteci, sıkı Covid kuralları nedeniyle ülkesine dönemedi; Taliban'a sığındı

Yeni Zelandalı gazeteci Charlotte Bellis, sıkı Covid kısıtlamaları nedeniyle ülkesine dönemediğini, Afganistan’da kadınlara ve kız çocuklarına yönelik hak ihlalleriyle bilinen Taliban’a mecbur kalarak, onlardan yardım alabildiğini anlattı.

New Zealand Herald gazetesindeki köşesinde yazan Charlotte Bellis, bir zamanlar kadınlara karşı davranışlarını sorguladığı Taliban’a sorduğu soruların aynılarını şimdi kendi hükümetine sormasının “acı verici derecede ironik” olduğunu söyledi. Bellis, “Taliban hamile, bekar hâlinizde size güvenli bir bölge sunuyorsa durumunuzun mahvolduğunu anlarsınız” yazdı.

Yeni Zelanda’de Covid-19’un yayılması sıkı kurallarla engelleniyor.Ülkeye dönen vatandaşların askeriyenin işlettiği otellerde 10 gün boyunca kalması gerekiyor. Bu otellerdeki yoğunluk nedeniyle çok sayıda insan dönmek isterken Yeni Zelanda’ya dönemiyor.

Bellis geçen sene ABD ordusunun Afganistan’dan çekilmesi sürecinde Al Jazeera için çalışıyordu. Eylül ayında Katar’a geçtiğini, burada fotoğrafçı partneri Jim Huylebroek’ten hamile olduğunu keşfettiğini anlatan Bellis, Katar’dan ayrıldıklarını, partnerinin memleketi Belçika’ya gittiklerini anlattı. Ancak Belçika vatandaşı olmadığı için Bellis burada da kalamadı ve partneriyle yaşamak için vizelerinin bulunduğu tek ülkenin Afganistan olduğunu söyledi.

Üst düzey Taliban yetkilileriyle görüştüğünü söyleyen Bellis, kendisine söyleneni şöyle aktardı:”Sadece insanlara evli olduğunuzu söyleyen ve durum gerilirse bizi arayın. Merak etmeyin”

Bellis bu süreçte Yeni Zelanda’ya dönmek için 59 belge sunduğunu ancak acil dönüşünün reddedildiğini anlattı.

Yeni Zelanda’nın İzolasyon ve Karantina Sistemi Sorumlusu Chris Bunny, Bellis’in başvurusunda, son 14 gün içinde seyahat maddesinin uygun olmadığını söyledi.