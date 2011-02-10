-YENİ ZELANDALI BAKAN CİMBOM'U SORDU WELLINGTON (A.A) – 10.02.2011 - Türkiye-Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı için Yeni Zelanda'da bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer'e, Yeni Zelanda Göç Bakanı Jonathan Coleman'dan ilginç bir soru geldi. Türkiye-Yeni Zelanda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı'na katılan Bakan Dinçer daha sonra Göç Bakanı Jonathan Coleman ile bir araya geldi. Coleman, Türkiye'nin medeniyetler beşiği olduğunu ve Avrupa ile Asya arasında kavşak noktası durumunda bulunduğunu söyledi. Dinçer de Yeni Zelanda ile ilişkilere çok önem verdiklerini vurguladı. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesini arzuladıklarını dile getiren Dinçer, Yeni Zelanda'nın uyguladığı vize politikasının ülkeye geliş-gidişte güçlük yarattığına dikkati çekti. Diplomatların, iş adamlarının, öğrencilerin ülkeye girişini kolaylaştıracak vize uygulamasının ilişkilerin daha da gelişmesini sağlayacağını dile getiren Dinçer, iş adamlarına çoklu giriş çıkışa imkan veren bir vize verilmesiyle ekonomik ilişkilerin güçleneceğini ifade etti. Coleman ise vize konusunda kimseye gereksiz yük yüklemek istemediklerini, bu konuda çalışmalarının sürdüğünü belirterek, halen uygulanan sistemde pasaport türlerine göre bir ayrım yapılamadığından tüm pasaportlar için vize istendiğini söyledi. Coleman, mevcut sistemdeki aksaklıkları gidererek bu konudaki sıkıntıları aşma niyetinde olduklarını bildirdi. Bakan Dinçer, bu sözler üzerine, iki ülkede yaklaşan seçimlere gönderme yaparak, ''İkimiz de hala bakanken bu meseleyi halledelim'' dedi. Coleman daha sonra Bakan Dinçer'e, Galatasaray'ın durumunu sordu. Dinçer de ''Galatasaray'ın durumu bu sene kötü, bizi üzüyor'' diye konuştu. Coleman'ın, ''Tekrar onların zamanı gelecektir'' demesi üzerine Dinçer, ''Umut bitmiyor'' karşılığını verdi. Türkiye'nin AB'ye üyeliği konusundaki son durumunu merak eden Coleman'a, Dinçer, bu konuda AB ülkeleri arasındaki farklı yaklaşımlar nedeniyle önemli mesafe alınamadığını, Türkiye'nin üyelik konusunda kendi programını devam ettirdiğini söyledi.