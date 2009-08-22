Yeni Zelandalı anne-babaların eli kaşınıyor!

Yeni Zelandalılar, düzenlenen referandumda çocuklara dayak yasağının kaldırılmasını istedi.



31 Temmuz'da başlayan ve oy verme işleminin bugün tamamlandığı referandumda, seçmenlere parlamentonun 2 yıl önce aldığı yasak kararı soruldu.



Seçmenlerin yüzde 90'ı, "Anne-babaların çocuklarını aile terbiyesinin bir parçası olarak dövmesinin suç sayılmaması gerektiği" yönünde oy kullandı.



Yeni Zelanda Başbakanı John Key, referandumun bağlayıcılığı olmadığını ve mevcut yasayı değiştirmeyi düşünmediğini açıkladı.



Çoğu Avrupa'da olmak üzere dünyada 23 ülkede çocukları dövmek suç sayılıyor.



Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verilerine göre ise Yeni Zelanda gelişmiş ülkeler içinde çocuklara yönelik şiddetin en yoğun yaşandığı ülkelerin başında geliyor.