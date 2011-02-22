-YENİ ZELANDA'DAKİ DEPREMDE 65 ÖLÜ WELLINGTON (A.A) - 22.02.2011 - Yeni Zelanda'da 6,3 büyüklüğünde depremin vurduğu Christchurch kentinde artçı sarsıntılar devam ediyor. Başbakan John Key, binaların ve kiliselerin yıkıldığı depremde 65 kişinin öldüğünü açıklarken, bugünü ülkenin en kara günü olarak nitelendirdi ve ölü sayısının artabileceğini belirtti. Kentin Belediye Başkanı Bob Parker, kentte olağanüstü hal ilan ederek, halktan kent merkezini terk etmelerini istedi. Yerel saatle 12.51'de meydana gelen depremde yıkılan binaların enkazında 100'den fazla kişinin daha olabileceğini söyleyen Parker, tarihi turistik bir kent olan, yurt dışından öğrencilerin de rağbet ettiği kenti "savaş alanı" olarak nitelendirdi. Kentte yıkılan bir okulda 9 Japon öğrenciyle iki öğretmenin kurtarıldığı, 12 Japon öğrencininse kayıp olduğu belirtildi. Merkez üssü kentin 10 kilometre güneybatısında bulunan depremin ardından en az 20 artçı sarsıntının olduğu, ordu ve helikopterlerin de katıldığı kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Kente akşam karanlığı çökerken depremzedeler içen okullarda ve bir yarış pistine barınaklar kuruldu. Bu arada yüksek bir binada çıkan yangına helikopterlerin müdahale ettiği bildirildi. Depremde bazı yolların çöktüğü, havaalanının da kapalı olduğu kaydedildi. Depremin Yeni Zelanda'nın en büyük buz dağından 30 milyon tonluk bir parçanın kopmasına yol açtığına işaret edildi. Kentte elektrik ve telefon hatlarının kesildiği de bildirildi. Deprem yüzünden Yeni Zelanda dolarının değer kaybettiği, merkez bankasının gelecek birkaç hafta içinde faiz oranlarını düşürebileceği belirtildi. Yaklaşık 400 bin nüfuslu kent 5 ay önce de 7,1 büyüklüğündeki depremle sarsılmış, bu depremde can kaybı olmamıştı. Yeni depremin Yeni Zelanda'da 80 yıldır en çok can kaybının meydana geldiği doğal afet olduğu bildiriliyor.