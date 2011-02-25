-YENİ ZELANDA'DAKİ DEPREMDE 113 ÖLÜ CHRISTCHURCH (A.A) - 25.02.2011 - Yeni Zelanda'nın ikinci büyük kenti Christchurch'te Salı günü meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 113'e çıktı. Christchurch polis şefi Dave Cliff, geçici morgdaki ceset sayısının 113'e yükseldiğini söyledi. Sivil Savunma Bakanı John Carter tarafından yapılan daha önceki açıklamada, 102 kişinin öldüğü, 228 kişinin de kayıp olduğu belirtilmişti. Üst düzey polis yetkilisi Russell Gibson, Christchurch'te hayata kalmış herhangi bir kişiyi bulma şansının gitgide azaldığını ifade ettiğini bildirdi.