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Dünya

YENİ ZELANDA'DA UMUTLAR TÜKENİYOR CHRISTCHURCH (A.A)

24 Şubat 2011 11:09

-YENİ ZELANDA'DA UMUTLAR TÜKENİYOR CHRISTCHURCH (A.A) - 24.02.2011 - Yeni Zelanda'da son 80 yılın en çok can kaybına yol açan depremde ölü sayısı resmi verilere göre 98'e yükselirken, enkaz altındakiler için umutlar tükeniyor. Polis yetkilisi Russell Gibson, enkaz altında yaşam izi bulmak için çaba sarfettiklerini, ancak zaman geçtikçe umutların azaldığını belirterek, son 24 saatte enkaz altında hayatta kalmayı başarabilmiş depremzede tespit edemediklerini kaydetti. Bölge emniyet yetkilisi Dave Cliff, ölü sayısının 98'e çıktığını teyit ederek, 226 kişinin kayıp olduğunu, kayıplar için büyük endişe taşıdıklarını söylemişti. Yeni Zelanda Başbakanı John Key de yaptığı açıklamada, bilançonun daha da ağırlaşabileceğini belirtmişti.  Yetkililer, en çok yıkımın yaşandığı kent merkezinde yerle bir olan bir binadaki dil okulunun çoğu Asyalı 48 öğrenci ve çalışanının kayıp olduğunu belirttiler. Japonya Dışişleri Bakanlığı da bu okula devam eden 27 Japon vatandaşının kayıp olduğunu bildirdi. Tokyo'dan gelen bir kurtarma ekibi bu enkazda arama yapmayı sürdürüyor.

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