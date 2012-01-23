-Yeni Zelanda'da uçak kazası: 2 ölü WELLİNGTON (A.A) - 23.01.2012 - Yeni Zelanda'da küçük bir uçağın parka düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü. Yeni Zelandalı yetkililer iki koltuklu Yak tipi uçağın, Kuzey Adası'ndaki Feilding kasabasında düştüğünü belirtti. Kaza yerinden birkaç kilometre uzaktaki bir havaalanından kalkan uçağın 25 dakika kadar havada kaldıktan sonra düştüğünü belirten polis yetkilileri, görgü tanıklarının uçağın düşmeden önce akrobasi hareketleri yaptığı yönünde ifadeler verdiklerini kaydetti. Müfettişlerin kazayı soruşturmak üzere kaza yerine gittikleri bildirildi.