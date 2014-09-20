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Dünya
Deutsche Welle

Yeni Zelanda'da sağ kazandı

Yeni Zelanda'daki seçimlerde John Key liderliğindeki iktidar partisi zafer elde etti.

20 Eylül 2014 18:45

Güney Pasifik'teki ada ülkesi Yeni Zelanda'da yaklaşık üç milyon kayıtlı seçmen meclisin 121 sandalyesini belirlemeye çağrılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, iktidardaki Ulusal Parti yüzde 48,1 oyla seçimleri kazandı. Bu sonuçla Ulusal Parti 61 milletvekili çıkarmayı başardı.

Oyları yüzde 24'ta kalan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri David Cunliffe yenilgiyi kabul etti. Seçim sonrası partililere hitap eden Cuncliffe, "Başbakan John Key'i telefonla arayıp kendisini tebrik ettim. Görevine bir dönem daha devam edeceğini söyledim" dedi.

53 yaşındaki John Key, 2008 yılında iş başına geldi. Eski bankacı, bu yıl Yeni Zelanda bütçesinin fazla vermesinin beklendiğini açıklamıştı. Key'in seçim vaatleri arasında çocuk izninin artırılması, hamile ve 13 yaşına kadar çocukların tıbbi bakımının ücretsiz yapılması da bulunuyor. İşçi Partisi ise 4 milyon nüfuslu ülkede 65 yaş üzerindeki vatandaşlara da ücretsiz tedavi vaat etmişti.

Key, hükümetlerini şimdiye kadar sağ cenahtaki daha küçük partilerin desteğiyle kurmuştu. Parlamentodaki çoğunluğun, kendisine tek başına iktidar imkânı sağladığına dikkat çekiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Yeni ZelandaJohn KeyPasifikUlusal PartiOylarıPartisiDavid CunliffeCuncliffeDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/dpa/NH

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