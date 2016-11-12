Yeni Zelanda'da penguenlere alt geçit yapılıyor

Türünün en küçük örneği olan mavi penguenleri "araç trafiğinden ve ilgiden" korumak için Yeni Zelanda'da sıradışı bir inşaat yapıyor.

Bir kilo ağırlığı, 30 santimetre uzunluğuyla dünyanın en küçük pengueni olan mavi penguen, geçit bittiğinde, turistlerin ve araçların baskısı olmadan denize ulaşabilecek.

Waitaki'de yapılacak penguen altgeçidi için özel sektör ve belediye el ele vermiş durumda.

Waitaki Turizm Müdürlüğü, Reuters Haber Ajansı'na planı doğruladı, "Belediye meclisimizde kabul edilen projeye, yerel inşaat firmaları da destek verecek" açıklaması yaptı.

25 metrelik tünel penguenlerin alışık olduğu yuva-deniz rotasında yapılacak.

Dünyanın en küçük pengueni olan mavi penguenler, 10 yıl yaşayabiliyor.