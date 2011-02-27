-YENİ ZELANDA'DA ÖLÜ SAYISI 147'YE YÜKSELDİ CHRISTCHURCH (A.A) - 27.02.2011 - Yeni Zelanda'da Salı günü meydana gelen depremde ölü sayısının 147'ye yükseldiği, 50'yi aşkın kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi. Polisin açıklamasında, hala ulaşılamayanlar dikkate alındığında, ölü sayısının 200'ü aşabileceği belirtildi. Daha önce açıklanan rakamlarda, ölü sayısı 145 olarak verilirken, 200 dolayında kişinin kayıp olduğu ifade edilmişti. Büyüklüğü 6,3 olan depremden beş gün sonra yardım ekipleri enkazda çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan John Key, felaketin Yeni Zelanda'nın yaşadığı en trajik olay olabileceğini belirterek, gelecek Salı günü için halka iki dakikalık saygı duruşunda bulunma çağrısı yapmıştı.