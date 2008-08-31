Yeni Zelanda'da Latvala avantajlı

Dünya Ralli Şampiyonası’nda sezonun 11. yarışı olan Yeni Zelanda Rallisi’nde ikinci gün geride kalırken büyük bir taktik savaşı veriliyor. Ford sürücüsü Jari-Matti Latvala son güne lider girerken, favoriler Mikko Hirvonen ve Sebastien Loeb Finlandiyalı yarışçıyı izliyor. Hem Hirvonen hem de Loeb son etaplarda yavaşlayarak Latvala’nın liderliği ele geçirmesine izin verdi.



Ford pilotlarından Hirvonen güne Loeb’ün 27.8 saniye önünde başladı ancak üst üste beşinci dünya şampiyonluğunu hedefleyen Fransız sürücü farkı kapattığı gibi öne de geçmeyi başardı. İkinci günü Hirvonen’in 20 saniye önünde bitirmeyi hedefleyen Loeb, bu farkın oluşmayacağını anlayınca giderek yavaşladı ve günü Hirvonen’in 4 saniye gerisinde bitirdi.



Şampiyonada bitime beş yarış kala Loeb 76 puanla lider durumda. İkinci Hirvonen’in 72, üçüncü Dani Sordo’nun 43 puanı bulunuyor.