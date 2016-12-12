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Dünya

Yeni Zelanda'da kargo uçağı düştü; 2 ölü

Uçağın kırsal bölgedeki yüksek gerilim hattına çarptığı belirtildi

12 Aralık 2016 13:24

Yeni Zelanda’nın Gisborne kentinin güneybatısında elektrik tellerine çarparak düşen P-750 tipi uçakta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeni Zelanda Radyosu'nda yer alan habere göre, içinde iki kişinin bulunduğu Yeni Zelanda yapımı P-750 tipi uçak Gisborne kentinin güneybatısındaki kırsal bölgedeki yüksek gerilim hatlarına çarparak düştü.

Yetkililer, uçakta bulunan pilot ve yükleme operatörünün olay yerinde öldüğünü açıkladı.

Öte yandan uçağın çarpması sonucu yüksek gerilim hatlarında 6 telin koptuğu, bu yüzden Gisborne bölgesinde binlerce evin elektriksiz kaldığı belirtiliyor.

Sivil savunma yetkilileri, kopan tellerin ulaşması zor bir alanda olduğunu, bu nedenle bölgeye elektriklerin 2 günden önce verilemeyeceğini söyledi.

Yük taşımak ve atlamalar için kullanılan Yeni Zelanda yapımı P-750 tipi uçakta 10 yolcu koltuğu bulunuyor.

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