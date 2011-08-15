-Yeni Zelanda'da kar fırtınası hayatı felç etti WELLINGTON (A.A) - 15.08.2011 - Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da son 40 yılın en yoğun kar fırtınası hayatı felç etti. Sadece başkent değil ülkenin diğer kesimlerinde de etkili olan soğuk hava ve yağışla ilgili olarak meteoroloji, "insanın hayatında bir kez görebileceği şekilde bir fırtına"dan bahsederek, yoğun kar yağışının hafta sonuna kadar süreceği uyarısında bulundu. Çok sayıda okulda kar nedeniyle eğitime ara verilirken, Christchurch, Queenstown ve Dunedin havaalanları kapandı, karayollarında araç trafiği durdu. Birçok bölgede yetkililerin halktan, gerekmedikçe sokağa çıkmamasını istediği ülkede deniz seviyesindeki bölgelere bile yoğun kar yağdığı bildirildi.