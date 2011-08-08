-YENİ ZELANDA'DA FECİ KAZA WELLİNGTON (A.A) - 08.08.2011 - Yeni Zelanda'da uçakların test edildiği tesiste çalışan bir mühendis, motorun kendisini içine çekmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Yeni Zelanda Havayolları, bu sabah Blenhiem bölgesindeki Woodbourne tesisinde, Lockheed C-130 Hercules tipi uçağın rutin kontrollerini yapan 51 yaşındaki mühendisin motorun çekmesi sonucu öldüğünü belirtti. Havayolları sözcüsü, motorun pervaneleri bağlı olmaksızın tezgahta durduğunu ve kaza anında uçağa takılı olmadığını ifade etti. Mühendisin Yeni Zelanda Havayollarının yan kuruluşu Safe Air'de çalıştığı bildirildi.