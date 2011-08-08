T24 LogoT24 Logo
Dünya

YENİ ZELANDA'DA FECİ KAZA WELLİNGTON (A.A)

08 Ağustos 2011 11:31

-YENİ ZELANDA'DA FECİ KAZA WELLİNGTON (A.A) - 08.08.2011 - Yeni Zelanda'da uçakların test edildiği tesiste çalışan bir mühendis, motorun kendisini içine çekmesi sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Yeni Zelanda Havayolları, bu sabah Blenhiem bölgesindeki Woodbourne tesisinde, Lockheed C-130 Hercules tipi uçağın rutin kontrollerini yapan 51 yaşındaki mühendisin motorun çekmesi sonucu öldüğünü belirtti. Havayolları sözcüsü, motorun pervaneleri bağlı olmaksızın tezgahta durduğunu ve kaza anında uçağa takılı olmadığını ifade etti. Mühendisin Yeni Zelanda Havayollarının yan kuruluşu Safe Air'de çalıştığı bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24