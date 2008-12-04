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Ekonomi

Yeni Zelanda’da faiz oranını indirdi

Yeni Zelanda Merkez Bankası gösterge faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti.

04 Aralık 2008 02:00

Yeni Zelanda Merkez Bankası gösterge faiz oranını 150 baz puan indirerek yüzde 5'e çekti.

Merkez Bankası Başkanı Alan Bollard yaptığı açıklamada, faiz indiriminin, Yeni Zelanda'nın para politikasının genişlemeci olduğu anlamına geldiğini ve faiz oranının son 5 yılın en düşük seviyesi olduğunu söyledi.

Bollard, "küresel ekonomide son zamanlardaki gelişmeler, canlılık riski dengesi ve enflasyonun aşağı yönlü olması gözönüne alındığında, ekonomiyi desteklemek için faiz indiriminin uygun olduğunu" ifade etti.

Maliye Bakanı Bill English de faiz indiriminin, durgunluğun etkilediği ekonominin canlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Merkez Bankası, ülkenin yıllık gayrisafi yurt içi hasılasının gelecek yılın ortasında yüzde 0,2 daralacağını, Mart 2010'da ise yüzde 1,3 büyüyeceğini tahmin ediyor. Yeni Zelanda'da enflasyon 30 Eylül sonu itibariyle yıllık yüzde 5,1 ile son 18 yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor.

Merkez Bankası temmuz ayından bu yana yüzde 8,25 olan faiz oranını 325 baz puan indirdi.

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