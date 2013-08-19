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Dünya

Yeni Zelanda'da eşcinsel evlilikleri yasallaştı

Parlamentodan 1995'te geçen yasanın yürürlüğe girmesiyle eşcinsel çiftler arasındaki ilk nikâhlar da kıyıldı

19 Ağustos 2013 13:02

Yeni Zelanda'da eşcinsel evliliklerine izin veren yasanın yürürlüğe girdi. Yeni Zelanda Asya Pasifik bölgesinde eşcinsel çiftlerin nikâh kıyabildiği ilk, dünya genelinde de 14'üncü ülke oldu.

İçişleri Bakanlığı'na göre 31 çift bugün için nikâh başvurusunda bulundu.

Yasal düzenlenme Hristiyan lobi gruplarının sert tepkisine neden olmuştu.

 

'Kültürel vandallık'

 

Muhafazakâr lobi gruplarından "Family First" (Önce Aile) 1995 tarihli Evlilik Yasası'nın değiştirilmesini "Küstahça bir kültürel vandalllık" olarak nitelemiş ve halkın buna rızası olmadığını savunmuştu.

Fakat "Marriage Equality" (Evlilik Eşitliği) adlı başla bir kampanya grubu ise yasanın "tarihi bir adaletsizliği" sona erdirdiğini söylüyor.

 

'Tüm aşklar kutsaldır'

 

Yasanın yürürlüğe girmesinden sonra ilk evlenenlerden biri Tash Vitali ve Melissa Ray adlı lezbiyen çift oldu.

Nikâhı kıyan rahip Matt Title, "Dünya gay, biseksüel ve transseksüel insanlar için hala tehlikeli ve hatta ölümcül bir yer. Tanrı'ya şükürler olsun ki bu Yeni Zelanda için geçerli değil. Tüm aşklar kutsaldır" dedi.

Komşu ülkelerden de birçok eşcinsel çiftin evlenmek için Yeni Zelanda'ya akın etmesi bekleniyor.

Avustralya'dan bin kadar eşcinsel çiftin Yeni Zelanda'da nikâh kıyacağı belirtiliyor.

Burada evlenecek kişilerin evlilikleri Avustralya'da tanınmayacak.

 

 

BBCTürkçe

 

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