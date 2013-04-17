Yeni Zelanda'da eşcinsel evlilik yasası onaylandı

Yeni Zelanda'da eşcinsel evlilik yasalaştı. Yeni Zelanda parlamentosunda yapılan oylamada 44'e karşı 77 oyla 1955 tarihli evlilik yasası değiştirilerek eşcinsel evlilik onaylandı.

Parlamentodaki oylamada milletvekillerine vicdani oy kullanma izni verildiğini belirten BBC muhabiri Phil Mercer, Başbakan John Kay ile muhalefet liderinin reformu desteklediğini bildiridi.

Eşcinsel çiftler, reformu insan hakları konusunda atılmış önemli bir adım olarak memnuniyetle karşılarken, internet üzerinden karşı kampanya yürüten Evliliği Koruyun adlı lobi grubu, bu gelişmenin geleneksel evlilik olgusunu zayıflatacağını savundu.

Yeni Zelanda, eşcinsel evliliği yasalaştıran ilk Asya-Pasifik ülkesi oldu.