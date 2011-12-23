-Yeni Zelanda'da deprem WELLINGTON (A.A) - 23.12.2011 - Yeni Zelanda'nın Christchurch kenti yakınında şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma merkezi, derinliği yüzeye yakın olan depremin büyüklüğünü 5,8 olarak duyurdu. Paniğe yol açan deprem yüzünden kamu binalarının ve alışveriş merkezlerinin boşaltıldığı belirtildi. Deprem, ilk belirlemelere göre can kaybına ya da hasara yol açmadı. Bazı bölgelerde elektriklerin kesildiği kaydedildi. Yeni Zelanda'nın üçüncü büyük kenti Christchurch'ü Şubat ayında vuran 6,3 büyüklüğündeki depremde 180 kişi hayatını kaybetmişti.