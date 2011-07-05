-YENİ ZELANDA'DA DEPREM WELLINGTON (A.A) - 05.07.2011 - Yeni Zelanda'da orta şiddetli bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, Yeni Zelanda'ya bağlı North Island'da, 161 kilometre derinlikte meydana gelen depremin anlık büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı. Merkez, merkez üssü Rotorua'nın 72 kilometre güneybatısı olan depremin, Wellington'dan bile hissedildiğini duyurdu. Yeni Zelanda'nın GeoNet ajansı ise depremin büyüklüğünün 6.5 olduğunu bildirdi. Depremde can ya da mal kaybı olmadığı, tsunami alarmının verilmediği belirtildi.