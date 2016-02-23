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Dünya

Yeni Zelanda'da bir doktor, yanında çalıştıracağı kişiye yıllık 788 bin lira vaat ediyor; ama kimseyi bulamıyor

Yeni Zelanda’da bir pratisyen hekimin yıllık kazancı, 60 ila 95 bin pound civarında

23 Şubat 2016 16:10

Yeni Zelan'da da yaşayan Dr. Alan Kenny, Tokoroa kasabasındaki kliniğinde yanında çalışacak ve iş yükünün sadece yarısını üstlenecek bir doktor bulmak için büyük çaba sarf ediyor. Yanında çalışacak kişiye, yıllık yaklaşık 788 bin lira maaş, üç tay tatil ve gece ile hafta sonu mesaisi olmayan bir iş vaat eden Kenny, dört aydır çalıştıracak kimseyi bulamıyor.

New Zealand Herald gazetesine konuşan Kenny, "Onlara gerçekten ama gerçekten harika bir gelir teklif ediyorum. İnanılmaz. Geçen yıl hastalarım çok arttı ve ne kadar çok hasta bakarsanız o kadar çok para kazanıyorsunuz. Ancak gün sonunda çok fazla oluyor" dedi. 


"Kafamı duvarlara vuruyorum"


Hastalarının sadece yarısına bakacak birini bulmak konusundaki başarısızlığından ötürü hayal kırıklığı giderek artan ve şu sıralar 6 bin hastası olan Dr. Kenny, "İşimi seviyorum ve burada kalmak istiyorum ama doktorları ikna etmek için kafamı duvarlara vuruyorum" diye konuştu. 

Yeni Zelanda’da bir pratisyen hekimin yıllık kazancının 60 ila 95 bin pound (250 bin ila 400 bin TL) olduğunu da belirtmekte fayda var.

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