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Dünya

YENİ ZELANDA'DA BİR DİZİ ŞİDDETLİ DEPREM CHRISTCHURCH (A.A)

13 Haziran 2011 11:05

-YENİ ZELANDA'DA BİR DİZİ ŞİDDETLİ DEPREM CHRISTCHURCH (A.A) - 13.06.2011 - Yeni Zelanda'nın ikinci büyük kenti Christchurch'te, bir dizi şiddetli deprem meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, ilk depremin yerin 11 kilometre altında 5,2 olarak kayıtlara geçtiğini, bundan birkaç dakika sonra da 6 büyüklüğünde yine aynı derinlikte ikinci bir depremin meydana geldiğini belirtti. Christchurch Valisi Bob Parker, deprem nedeniyle ölenler olmadığını, ancak yaralananlar olduğu yönünde haberler geldiğini, bunu teyit etmek için de henüz erken olduğu kaydetti. 22 Şubat'taki deprem yüzünden büyük ölçüde terk edilmiş durumda bulunan kentte bir binanın yıkıldığı, enkaz altında kimsenin olmadığı belirtildi. İkinci depremin ardından polisin, ''kırmızı bölge'' olarak adlandırdığı tehlikeli bölgeyi tahliye ettiği ifade edildi. Bu arada, elektrik şirketi Orion deprem nedeniyle 54 bin civarında kişinin elektriksiz kaldığını açıkladı.

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