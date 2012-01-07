-Yeni Zelanda'da balon düştü: 11 ölü WELLINGTON (A.A) - 06.01.2012 - Yeni Zelanda'nın ücra Cearterton kasabasının yakınında sıcak hava balonunun düşmesi sonucu 11 kişi öldü. Wairarapa Bölge Sağlığı Kurulu sözcüsü Jill Stringer, balonun yere yaklaştığı sırada düştüğünü, balondakilerin tamamının hayatını kaybettiğini söyledi. Tanıklar, düşmeden önce balondan alevler yükseldiğini gördüğünü belirtti. Polis, sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayın sebebiyle ilgili henüz ayrıntılı bilgi bulunmadığını ancak hava koşullarının çok iyi olduğunu bildirdi.