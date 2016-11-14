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Deutsche Welle

Yeni Zelanda’da artçı deprem

Yeni Zelanda pazar günü meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 büyüklüğündeki bir artçı depremle sarsıldı.

14 Kasım 2016 14:56

Yeni Zelanda 7.8 büyüklüğündeki depremin ardından 6.2 büyüklüğünde bir artçı depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) yerel saatle pazartesi öğlen meydana geen artçı değremin merkezinin Christchurch kentinin 120 kilometre kuzey doğusunda olduğunu belirtti. Artçı depremin yol açtığı can ve mal kaybına ilişkin henüz bir açıklam yapılmadı.

Yeni Zelanda da pazar günü TSİ ile 14.00 sıralarında meydana gelen 7.8 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 2 kişi hayatını kaybetti. Depremde birçok ev hasar gördü, toprak kayması nedeni ile bazı yollar trafiğe kapatıldı. Bazı kıyı şeritlerinde Tsunami nedeniyle 2 metreyi aşan dev dalgalar oluştu.

Yeni Zelanda'da 2011 yılında da deprem meydana gelmişti. 6.3 büyüklüğündeki depremde 180'den fazla insan yaşamını yitirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

dpa, BD/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Yeni ZelandaZelandaJeolojik Araştırmalar MerkeziChristchurchTSİTsunamiDeutsche Welle Türkçe dpa BD/BÖ

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