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Dünya

Yeni Zelanda'da 7,8 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'nın Kermadec adasında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

07 Temmuz 2011 03:00

T24 - Yeni Zelanda'nın Kermadec adasında 7,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin merkez üssünün, Kermadec takımadasının bir parçası olan Raoul Adasının 211 kilometre doğusu olduğunu ve yalnızca 48 kilometre derinlikte meydana geldiğini bildirdi.

ABD Pasifik Tsunami Merkezi de, perşembe sabahı 07.03’de meydana gelen deprem nedeniyle Yeni Zelanda, Kermadec Adaları ve Tonga için tsunami alarmı verdi.

Merkez, tsunaminin oluşması durumunda, dev dalgaların, Yeni Zelanda’nın East Cape kentini 2 saat, Auckland’ı da 3 saat içinde vuracağını açıkladı.


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