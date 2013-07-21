Yeni Zelanda'da 6.5 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu'nun, merkezini başkent Wellington'un 57 kilometre güneybatısındaki Cook Strait bölgesi olarak açıkladığı depremin yerin 10 kilometre derinliğinde oluştuğu belirtildi.

Depremde, can ve mal kaybı olmadığı öğrenildi.

'Küçük çaplı hasar oluştu'

Wellington kenti polis müfettişi Marty Parker, AP haber ajansına yaptığı açıklamada, "kentte küçük çaplı hasar oluştuğunu ve bazı bölgelerde elektrik kesintileri yaşandığını" belirtti.

Bu arada, depremin merkez üssünün Wellington’un 57 kilometre güneybatısında yer alan Cook Strait olduğunu açıklandı. Deprem, yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldi.