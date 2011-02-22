Yeni Zelanda'da 6.3 şiddetinde deprem oldu

T24- Yeni Zelanda’nın Christchurch kentinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çok sayıda binanın çöktüğü şehirde 65 kişi hayatını kaybetti.





Amerikan Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün kentten 5 kilometre uzaklıkta olduğunu ve yerin 4 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı. Christchurch’te enkaz altında kalanları arama – kurtarma çalışmaları sürüyor. Polis yetkilileri, ölü olup olmadığını teyit etmeye çalıştıklarını duyurdu. Bir polis yetkilisi, çok sayıda kişinin ölmüş olmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Görgü tanıkları, şehrin merkezindeki meydanda bulunan ikonik Christchurch Katerdali’nin ağır hasar aldığını, iki otobüsün yıkılan bir binanın altında kaldığını bildirdi. Sokaklarda insanların panik içerisinde kaçtığı, yollarda çökmeler olduğu aktarıldı. Olağanüstü hal ilan eden Belediye Başkanı Bob Parker, halktan merkez meydanı boşaltmasını istedi.

350 bin nüfuslu turistik şehirde, 4 Eylül 2010’da meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki son depremde, binalarda maddi hasar meydana gelmiş ancak can kaybı yaşanmamıştı.