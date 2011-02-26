-YENİ ZELANDA'DA 145 ÖLÜ CHRISTCHURCH (A.A) - 26.02.2011 - Yeni Zelanda'nın ikinci büyük kenti Christchurch'te meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısının 145'e yükseldiği bildirildi. Polis müfettişi Dave Cliff, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin çeşitli yerlerindeki harap olmuş binalardan son çıkarılan cesetlerle birlikte ölenlerin sayısının 145'e çıktığını söyledi. Christchurch'da salı günü meydana gelen depremden sonra 200'den fazla kişinin enkaz altında olduğu bildiriliyor. Bu arada, Yeni Zelanda Başbakanı John Key, bugün yaptığı açıklamada, felaketin, Yeni Zelanda'nın yaşadığı en trajik olay olabileceğini belirterek, gelecek salı günü için halka iki dakikalık saygı duruşunda bulunma çağrısı yaptı.