-YENİ ZELANDA: 82 - FRANSA: 70 İZMİR (A.A) - 02.09.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (D) Grubu'nun son maçında Yeni Zelanda, Fransa'yı 82-70 yendi. Bu sonucun ardından grubu 4. sırada tamamlayan Fransa, eleme turunda Türkiye'nin rakibi oldu. Karşılaşmanın başında 3 sayılık basketlerle etkili olan Yeni Zelanda, 5. dakikada 8 sayılık farka ulaştı: 11-3. Diaw, Batum ve De Colo'nun sayılarıyla bitime 4 dakika kala aradaki farkı 1 sayıya (11-10) indiren Fransa, 9. dakikada De Colo'nun faul atışlarından bulduğu sayılar beraberliği yakaladı: 17-17. Son dakika içinde Bokolo ile 3 sayılık bir basket daha bulan Fransa, ilk periyodu 20-17 önde tamamladı. Karşılıklı basketlerle başlayan 2. periyotta yine 3 sayılık basketlerle sonuca giden Yeni Zelanda rakibini yakaladıktan sonra aradaki farkı artırdı. Son 2 dakikaya 10 sayı farkla 35-25 önde giren Yeni Zelanda, son bölümde Penney ve Tait'in sayılarıyla devreyi 39-25 önde tamamladı. Üçüncü periyoda biraz daha etkili başlayan Fransa, 23. dakikada De Colo'nun basketiyle aradaki farkı 7 sayıya indirdi: 39-32. Ancak rakibinin farkı azaltmasına izin vermeyen ve farkı tekrar açan Yeni Zelanda, Penney'in sayılarıyla son 3 dakikaya 15 sayı farkla (51-36) önde girdi. Yeni Zelanda son dakikasına 56-43 önde girdiği üçüncü periyodu 58-43 üstün bitirdi. Karşılıklı basketlerle başlayan son periyodun son 6 dakikasına Yeni Zelanda'nın 62-51 üstünlüğüyle girilirken, Koffi ve Gelable ile sayılar üreten Fransa karşısında Yeni Zelanda son 3,5 dakikaya da 67-58 önde girdi. Her iki takımın da karşılıklı sayılar bulduğu oyunun son dakikasına 72-66 önde giren Yeni Zelanda, müsabakadan 82-70 galip ayrıldı. Salon: Halkapınar Hakemler: Luigi Lamonica xxx (İtalya), Srdan Dozai xxx (Hırvatistan), Heros Avanesian xxx (İran) Yeni Zelanda: Tait xx 8, Penney xxx 25, Vukona xxx 15, Abercrombie xx 7, Cameron xx 8, Fitchett xx 3, Jones xx 5, Frank xx 7, Bradshaw xx 4 Fransa: Batum xx 6, Mahinmi x, Pietrus xx 8, De Colo xx 10, Diaw xx 9, Albicy x, Koffi x 9, Jackson x, Bokolo xx 13, Gelabale xx 12, Traore xx 3 1. periyot: 17-20 Devre: 39-25 3.periyot: 58-43 5 faulle çıkan: 38.18 Jones (Yeni Zelanda), 39.33 De Colo (Fransa)