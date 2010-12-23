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Dünya

YENİ ZELANDA UFO DOSYALARINI AÇIKLADI WELLINGTON (A.A)

23 Aralık 2010 20:46

-YENİ ZELANDA UFO DOSYALARINI AÇIKLADI WELLINGTON (A.A) - 23.12.2010 - Yeni Zelanda ordusu, binlerce belgeden oluşan gizli UFO dosyalarını açıkladı. Savunma Bakanlığı, bilgi edinme hakkı yasası çerçevesinde, Yeni Zelandalıların 50 yıldan fazla süredir bildirdikleri UFO'larla ilgili tecrübelerini içeren dosyaları kamuoyuna açtı. Rapor edilenler arasında, 1955'te yetkililere yazılan bir mektupta bir vatandaşın, daire biçiminde nesneler gördüğünü, hatta bunlardan birinin yerden havalandığını gördüğünü bildirdiği yer alıyor.  Belgelerde, ülkenin en ünlü UFO gizemi de bulunuyor. Güneydeki ada kasabası Kaikoura'da, 1978 yılında meydana gelen olayda bir kargo uçağı, kendisini takip eden acayip ışıklar gördüğünü bildirirken, hava trafik kontrolörleri açıklama getiremedikleri radar sinyalleri aldıklarını söylemişlerdi.

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